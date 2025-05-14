«Русский, забудь про свиной шашлык»: муфтий поддержал отказ курьеров-доставлять «харамные» блюда

Людмила Лиханова

ВСЕХ ИНОЗЕМЦЕВ КУРЬЕРОВ ВЫГОНЯТЬ С РАБОТЫ И ТРЕБОВАТЬ В ЗАКАЗАХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ СВИНИНЫ. ТОГДА РАБОТОДАТЕЛЬ ПОНЕСЕТ ТАКИЕ УБЫТКИ, ЧТО САМ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЭТИХ...УДОДОВ. И ТРЕБОВАТЬ ЧТОБЫ ЗАКАЗЫ ПРИВОЗИЛИ ТОЛЬКО ХРИСТИАНЕ , МОТИВИРУЯ ЭТО ТРЕБОВАНИЕ, РЕШЕНИЕМ МУФТИЯ, А НЕ ДРУГИМИ МОТИВАМИ.