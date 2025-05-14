Муфтий Подмосковья Денис хазрат Мухутдинов поддержал отказ курьеров доставлять свинину.
«Русский, забудь про свиной шашлык»: муфтий поддержал отказ курьеров-доставлять «харамные» блюда
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Людмила Лиханова
ВСЕХ ИНОЗЕМЦЕВ КУРЬЕРОВ ВЫГОНЯТЬ С РАБОТЫ И ТРЕБОВАТЬ В ЗАКАЗАХ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОДУКТЫ НА ОСНОВЕ СВИНИНЫ. ТОГДА РАБОТОДАТЕЛЬ ПОНЕСЕТ ТАКИЕ УБЫТКИ, ЧТО САМ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЭТИХ...УДОДОВ. И ТРЕБОВАТЬ ЧТОБЫ ЗАКАЗЫ ПРИВОЗИЛИ ТОЛЬКО ХРИСТИАНЕ , МОТИВИРУЯ ЭТО ТРЕБОВАНИЕ, РЕШЕНИЕМ МУФТИЯ, А НЕ ДРУГИМИ МОТИВАМИ.
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4 час.
Наталия
Я за 1000%!!! Из принципа!!! И пусть только вякнут!!!
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1 час.
Наталия
Вы это продажным чиновникам скажите!!! Которые и гражданство и квартиры раздают!!!!🤦♀️😡😡😡😡
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1 час.
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