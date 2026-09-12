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Царьград

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МГППУ распространит опыт "Школы доверия" по России

МГППУ распространит опыт "Школы доверия" по России

МГППУ делится опытом и методиками работы "Школы доверия" с регионами. Ректор Аркадий Марголис сообщил о планах подготовки специалистов по всей России.

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