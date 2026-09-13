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Славянская доктрина

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Владимир Путин перечислил инструменты управления миром: президент выступил на саммите БРИКС

Владимир Путин перечислил инструменты управления миром: президент выступил на саммите БРИКС

Владимир Путин перечислил инструменты управления миром: президент выступил на саммите БРИКС Владимир Путин перечислил инструменты управления миром на саммите БРИКС Президент России Владимир Путин выступил на саммите БРИКС в Нью-Дели.

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ММ

"В ответ на предотвращение атаки на британских дипломатов со стороны российских спецслужб, Лондон проявил необычное поведение, поступив "не по-британски". 
А чего непонятного? Нужна была сакральная жертва. А тут жертву зачем-то спасают!
"за какими же товарами государство будет следить. В списке 24 пункта. Вот полный перечень:
- мясо (говядина, свинина, баранина, куры);
- рыба;
- сливочное масло;

- подсолнечное молоко;

- сыр;
Очень интересный продукт ПОДСОЛНЕЧНОЕ МОЛОКО! Где можно купить? И правительство за ним будет следить! Видимо из разряда птичьего молока? И кто, какие фермеры доят подсолнухи??