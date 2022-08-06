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АПЛ стартовала! «Ливерпуль» в гостях у «Фулхэма», «Тоттенхэм» примет «Саутгемптон», «Челси» против «Эвертона»

1-й тур АПЛ стартовал в пятницу матчем «Кристал Пэлас» – «Арсенал» (0:2). В субботу «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Фулхэмом», «Челси» – с «Эвертоном».

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