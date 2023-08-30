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Имя Костомарова используют в преступных схемах: фигурист обратился к фанатам

Имя Костомарова используют в преступных схемах: фигурист обратился к фанатам

Имя Костомарова используют в преступных схемах: фигурист обратился к фанатам Елена ГалицкаяОлимпийский чемпион и известный фигурист Роман Костомаров предупреждает о мошенниках, действующих от его имени, сообщает информационный портал ftimes.

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