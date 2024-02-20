Находящегося в СИЗО мужчину уличили в изнасиловании двух детей в Лодейном Поле

Ранее он отсидел семь лет за убийство. Находящийся в СИЗО за умышленное причинение лёгкого вреда здоровью 37-летний мужчина может получить внушительный тюремный срок: его подозревают в изнасиловании сразу двух детей в Лодейном Поле.
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