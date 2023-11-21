Смоленск 2.0
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В школах Смоленщины объявили карантин по гриппу и ОРВИ

В школах Смоленщины объявили карантин по гриппу и ОРВИ

На прошлой неделе специалисты зафиксировали рост заболеваемости среди детей от 7 до 14 лет На прошлой неделе в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ среди учащихся был полностью остановлен учебный процесс в одной из школ Смоленской области, а еще в двух школах на карантин отправили два класса.

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