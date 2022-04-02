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“Не тыкайте палкой в русского медведя”: Запад вспомнил о пророческих словах британского политика

“Не тыкайте палкой в русского медведя”: Запад вспомнил о пророческих словах британского политика

“Не тыкайте палкой в русского медведя”: Запад вспомнил о пророческих словах британского политика AlexCoder“Не тыкайте палкой в русского медведя”: Запад вспомнил о пророческих словах британского политика AlexCoder Мировой гегемон расплачивается за ошибки прошлого Известный британский политик и евроскептик Найджел Фараж, который запомнился в основном своими высказываниями по поводу Брексита, однажды сделал заявление про современную Украину,  которое оказалось пророческим, считает обозреватель Fox News Такер Карлсон.

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