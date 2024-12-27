Стоимость дропперских карт на черном рынке выросла за 2024 год почти в шесть раз

В 2024 году цена дропперских карт, выпускаемых на подставные лица или реализуемых мошенникам, либо теневому бизнесу на черном рынке, достигла 30–40 тысяч рублей, что почти в шесть раз больше чем годом ранее, пишет РБК со ссылкой на руководителя службы финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Богдана Шаблю.