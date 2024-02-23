Зачем Мишустин открыл дорогу мигрантам и "отменил" русский язык?

d

demyr150648

Что значит, "знать русский язык не обязательно". Если он узбек и знает на два бала свой язык, и бог с ним. Но зачем нам в России на Родине РУССКИХ его узбекский язык? Говори на русском или оставайся в кищлаке. Но этого мало: нужны мотивы для гражданства и способность к ассимиляции. Русским не нужны ни мусульмане из-за бугра, ни недоучки, ни вакхабиты и прочая сволочь. А в итоге: нам мигранты не нужны. Давайте заставим своих бездельников работать, создадим новые рабочие места и повысим производительность труда. Окажется, что тысячи фондов, центров и прочая и прочая совершенно не нужны. И это так! А чуркистан вышвырнуть вон!