ПРОСТО О СЛОЖНОМ На днях вышло постановление правительства России, которое заметно облегчает получение российского гражданства для иностранцев.
Зачем Мишустин открыл дорогу мигрантам и "отменил" русский язык?
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Владимир Соловьев
"Зачем Мишустин открыл дорогу мигрантам". ЭТО ГОВОРИТ О ВЁРТКОСТИ КРЕМЛЁВЦЕВ, СПИХИВАЮЩИХ КИШЛАЧНУЮ ПРОБЛЕМУ НА МИШУСТИНА. НЕ В ЕГО КОМПЕТЕНЦИИ РАСПАХИВАТЬ ГРАНИЦЫ РОССИИ НАСТЕЖЬ!
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3 час.
Владимир Гордиенко
Они не нужны вообще - мигранты из прошлого!!! Необходимо повышать зарплаты россиянам на вакантных рабочих местах и вкладывать деньги в средства производства, а не в свои понты - быдло от прилавка - жиды - олигархи!!!
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2 час.
d
demyr150648
Что значит, "знать русский язык не обязательно". Если он узбек и знает на два бала свой язык, и бог с ним. Но зачем нам в России на Родине РУССКИХ его узбекский язык? Говори на русском или оставайся в кищлаке. Но этого мало: нужны мотивы для гражданства и способность к ассимиляции. Русским не нужны ни мусульмане из-за бугра, ни недоучки, ни вакхабиты и прочая сволочь. А в итоге: нам мигранты не нужны. Давайте заставим своих бездельников работать, создадим новые рабочие места и повысим производительность труда. Окажется, что тысячи фондов, центров и прочая и прочая совершенно не нужны. И это так! А чуркистан вышвырнуть вон!
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26 мин.
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