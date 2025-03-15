Ученые раскрыли перспективные направления технологического лидерства России

Одними из основных стратегических направлений, в которых Россия может достичь технологического лидерства в ближайшие годы, могут стать наномедицина, малотоннажная химия, экологическая и продовольственная безопасность, а также глубокая переработка углеводородного сырья.
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