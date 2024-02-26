ВСМ превращается из хотелки в обязаловку. Президент Путин обозначил сроки и цифры строительства первой высокоскоростной магистрали РЖД

Первой высокоскоростной магистрали на сети РЖД быть! Причём не одной. Владимир Путин провёл на предприятии «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме Свердловской области совещание, где обсудили детали реализации проекта: от подвижного состава до участников стройки и средств, которые на неё будут выделены.