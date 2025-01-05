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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рекордные в сезоне 40 очков Кейда Каннингема помогли «Детройту» обыграть «Миннесоту» (119:105)

Разыгрывающий «Детройта» набрал 40 очков, 9 передач и 6 подборов, реализовав 15 из 29 бросков с игры, 4 из 8 трехочковых и 6 из 7 штрафных.

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