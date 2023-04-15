Запад затягивает в глубокий кризис: Россия в рамках БРИКС наносит удар по G7

Страны Запада постепенно затягивает в глубокий экономический кризис. Его особенностью является системный и многофакторный характер, при котором комплекс единовременно возникших проблем синергетически усиливает совокупные отрицательные последствия, считает член экспертного клуба «Дигория» Максим Щербинин.
Популярные статьи
- Петиция об отставке Беглова за сутки набрала более 500 тысяч голосов петербуржцев
- «Бежали из России и выволокли отсюда целые состояния»: Пригожин об уехавших за границу чиновниках
- «Это то "глубинное государство", о котором я рассказывал»: Пригожин высказался о вывешенном в центре Петербурга флаге Украины
Свежие комментарии