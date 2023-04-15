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Запад затягивает в глубокий кризис: Россия в рамках БРИКС наносит удар по G7

Запад затягивает в глубокий кризис: Россия в рамках БРИКС наносит удар по G7

Страны Запада постепенно затягивает в глубокий экономический кризис. Его особенностью является системный и многофакторный характер, при котором комплекс единовременно возникших проблем синергетически усиливает совокупные отрицательные последствия, считает член экспертного клуба «Дигория» Максим Щербинин.

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