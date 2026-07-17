NASA приступило к сборке ракеты SLS для пилотируемой миссии Artemis III

После завершения Artemis II специалисты начали собирать ускорители, устанавливать теплозащиту корабля Orion и готовиться к следующему запуску программыИнженеры NASA начали сборку ракеты Space Launch System (SLS) для пилотируемой миссии Artemis III.
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