Театр абсурда

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Россия отказывается ратифицировать статью о незаконном обогащении. Интересно почему

Россия отказывается ратифицировать статью о незаконном обогащении. Интересно почему

Василий Романенко В 2003 году в Мексике была открыта для подписания конвенция ООН по борьбе с коррупцией.

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Кремлебот Путина
А афтаришку не смущает формулировка последнего абзаца этой статьи, которую он выделил? Нет? Интересно, почему? Вроде бы одно слово, но сколько в нём заключено скрытых смыслов и подводных камней... Те, кто эту статью не ратифицировали, наверное, понимают в таких вещах несколько поболее, чем автор. И ответственности за последствия подобных статей у них гораздо поболее, чем у афтаришки и ему подобных.

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