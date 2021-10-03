Россия отказывается ратифицировать статью о незаконном обогащении. Интересно почему

Театр абсурдаПолитикаРоссия отказывается ратифицировать статью о незаконном обогащении. Интересно почему Василий Романенко В 2003 году в Мексике была открыта для подписания конвенция ООН по борьбе с коррупцией.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКремлебот ПутинаА афтаришку не смущает формулировка последнего абзаца этой статьи, которую он выделил? Нет? Интересно, почему? Вроде бы одно слово, но сколько в нём заключено скрытых смыслов и подводных камней... Те, кто эту статью не ратифицировали, наверное, понимают в таких вещах несколько поболее, чем автор. И ответственности за последствия подобных статей у них гораздо поболее, чем у афтаришки и ему подобных.Комментировать
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