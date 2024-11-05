«Было много интересного»: педагоги медколледжей оценили практику в ультрасовременной поликлинике Смоленска

В рамках программы «Стажировки» федерального проекта «Профессионалитет» педагоги колледжей знакомятся с производственной деятельностью лучших в своей отрасли предприятий, чтобы передавать потом этот опыт студентам .
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