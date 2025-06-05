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Илон Маск обвинил Дональда Трампа в педофилии

Илон Маск обвинил Дональда Трампа в педофилии

Маск заявил, что Трамп фигурирует в деле Эпштейна, осужденного за педофилиюДействующий президент США Дональд Трамп оказался в числе упомянутых лиц в деле о сексуальных преступлениях бывшего финансиста Джеффри Эпштейна.

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Комментарии
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Ольга Каширина
Ну, ребята, как-то  вы  перегнули палку.  Такие вещи  надо  вытаскивать на белый свет до того,  как  достаешь  деньги из карамана.
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8 час.
ВВ
Владимир Витковский
... на хитрую... нашелся штопор, браво, Доня, хоть кто-то это хитрое существо раскусил, теперь илошка обанкротится...
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8 час.
Елена Верия
&quot;Милые бранятся - только тешатся...&quot;
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4 час.
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