Навка рассказала, кто вместо нее кормит завтраком Пескова

Татьяна Навка рассказала о том, кто отвечает за приготовление еды в семье. Олимпийская чемпионка призналась, что она очень редко заходит на кухню, несмотря на то, что умеет хорошо готовить, не любит этим заниматься.
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