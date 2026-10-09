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❓ Что проверяют при поставке продуктов в крымские школы и детсады

❓ Что проверяют при поставке продуктов в крымские школы и детсады Главный специалист‑эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Елена Лысенко в эфире «Радио Крым» рассказала, какие требования действуют при приёме продуктов на пищеблоки школ и детских садов.

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