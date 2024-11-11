На очистку Днепра в Смоленске Росводресурсы не выделило деньги

В ближайшие три года эти работы не предусмотрены На сегодняшний день специалисты Смоленскавтодора разработали проектно-сметную документацию, предполагающую реконструкцию ливневой канализации по улицам 2-й Верхний Волок и Песочной областного центра с выпуском в реку Днепр.
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