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Искусство простых форм: Pasabahce представляет коллекции ICONIC и Frezya

Искусство простых форм: Pasabahce представляет коллекции ICONIC и Frezya

В современном предметном дизайне все чаще именно простота становится признаком мастерства. Отказ от декоративной избыточности позволяет сосредоточиться на главном — пропорциях, фактуре и качестве исполнения.

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