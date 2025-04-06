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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • валерия
    гнать щенков из России с их  родителямиДети мигрантов по...
  • александр петров
    Урья!!!!! Блин, а вот о тех средствах, которые вывели ни "ша"!! При этом ни вопроса, ни ответа по поводу тех, кто это...Чубайс еще на сво...
  • Тамара
    Да этого белобрысо-рыжего казнокрада Россия по-любому достанет. Это чмо, думаю, боится конкретно наших действий. Дост...Чубайс еще на сво...

Дети мигрантов пошли вразнос в России. Чиновникам выставили жёсткое требование: "С этим безобразием пора заканчивать"

Дети мигрантов пошли вразнос в России. Чиновникам выставили жёсткое требование: "С этим безобразием пора заканчивать"

Царьград Фото: коллаж Царьграда. После того, как глава Следкома Александр Бастрыкин озвучил пугающие цифры о росте преступности среди детей мигрантов в России, чиновники получили жёсткое требование: "С этим безобразием и очковтирательством пора заканчивать".

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Комментарии
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Поля Русс
У нас герои - это мужчины, которые воюют
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1 час.
Поля Русс
А овечкины это так….ни что…. и не надо это культивировать
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1 час.
валерия
гнать щенков из России с их  родителями
Ответить
7 мин.
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