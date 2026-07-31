Вот пример реально богатого человека. Деньги только инструмент, а как вы его используете говорит о том кто вы!

Элеонора Коган

Этот скромный миллиардер осчастливил молодожёнов за их добрые сердца и сделал счастливыми серенькую маму-кошечку и её маленького котёночка!!!Он просто сидел в кафе и ждал именно таки, как они, добрых и отзывчивых!!!Спасибо вам, Олег, как всегда, в точку!!!!!