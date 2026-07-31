Приколисты
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Приколисты

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Очередь

Очередь

Animals — Слушай, какая у меня возникла идея. Все везут отсюда фотографии со свадьбы, а мы привезём домой эту парочку! — она кивнула на кошку-маму и котёнка.

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Комментарии
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Alex Nемо
Вот пример реально богатого человека. Деньги только инструмент,  а как вы его используете говорит о том кто вы!
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3 н.
Элеонора Коган
Этот скромный миллиардер осчастливил молодожёнов за их добрые сердца и сделал счастливыми серенькую маму-кошечку и её маленького котёночка!!!Он просто сидел в кафе и ждал именно таки, как они, добрых и отзывчивых!!!Спасибо вам, Олег, как всегда, в точку!!!!!
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3 н.
Анна Касавченко
Обычно, богатые люди считают каждую копейку, и довольно прижимисты🤑
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3 н.