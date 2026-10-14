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Царьград

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«Жизнь дороже всего»: военнопленный рассказал о неожиданном совете инструкторов ВСУ

«Жизнь дороже всего»: военнопленный рассказал о неожиданном совете инструкторов ВСУ

Инструкторы ВСУ советовали мобилизованным насильно сдаваться в плен русской армии.Военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Волошенюк, взятый в плен в районе Никифоровки в ДНР, рассказал РИА Новости, что украинские инструкторы советовали насильно мобилизованным сразу сдаваться российским войскам.

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