«Жизнь дороже всего»: военнопленный рассказал о неожиданном совете инструкторов ВСУ

Инструкторы ВСУ советовали мобилизованным насильно сдаваться в плен русской армии.Военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Волошенюк, взятый в плен в районе Никифоровки в ДНР, рассказал РИА Новости, что украинские инструкторы советовали насильно мобилизованным сразу сдаваться российским войскам.
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