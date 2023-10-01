В Бресте концертный сезон открывается программой Сергея Рахманинова

Очередной концертный сезон в Международный день музыки, который отмечается в воскресенье, Брестский симфонический оркестр открывает музыкальной программой, посвященной 150-летию со дня рождения гениального русского композитора и величайшего виртуоза Сергея Рахманинова.
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