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Звезда «Счастливы вместе» Сагалова рассказала о домогательствах в кино

Звезда «Счастливы вместе» Сагалова рассказала о домогательствах в кино

Актриса Дарья Сагалова, известная по своей роли в сериале «Счастливы вместе», на ютьюб-канале журналистки Лаурой Джугелией рассказала о своем опыте в киноиндустрии, связанном с предложениями продвижения карьеры через интимные связи.

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