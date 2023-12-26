Звезда «Счастливы вместе» Сагалова рассказала о домогательствах в кино

Актриса Дарья Сагалова, известная по своей роли в сериале «Счастливы вместе», на ютьюб-канале журналистки Лаурой Джугелией рассказала о своем опыте в киноиндустрии, связанном с предложениями продвижения карьеры через интимные связи.