С 20 мая 2027 года мир перейдет на непрерывную шкалу Всемирного координированного времени. Такое решение приняли на Генеральной конференции по мерам и весам (CGPM) в Версале.
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