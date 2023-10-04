FT: вступление Киева в ЕС превратит прежних членов блока в бесправных доноров

Согласно внутренним негласным исследованиям и оценкам общего бюджета Европейского союза, вступление Украины в ЕС даст Киеву право на выплаты в размере 186 млрд евро в течение семи лет, что впервые превратит многие существующие государства-члены в нетто-плательщиков.