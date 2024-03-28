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Вечерний Новосибирск

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Глава новосибирского СФР Александр Терепа сообщил о повышении пенсий с 1 апреля

Глава новосибирского СФР Александр Терепа сообщил о повышении пенсий с 1 апреля

— Весной традиционно отмечается День перемен. Ожидают ли перемены новосибирцев в сфере пенсионного и социального обеспечения? — С одной стороны сфера социального и пенсионного обеспечения весьма стабильна, с другой – она постоянно совершенствуется, в том числе и в части предоставления услуг Социального фонда России.

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