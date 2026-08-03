Глава офиса Зеленского: России не удастся достичь своих целей военным путём Глава офиса Зеленского Буданов*(*внесен Росфинмониторингом в список террористов и э.
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Глава офиса Зеленского: России не удастся достичь своих целей военным путём Глава офиса Зеленского Буданов*(*внесен Росфинмониторингом в список террористов и э.
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