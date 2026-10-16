Вокруг смерти 34-летней звезды сериала "Во все тяжкие" Ар-Джея Митти появляются новые подробности. Как стало известно TMZ, незадолго до трагедии невеста актёра Кеннеди Суарес якобы поставила ультиматум: или она, или его мать.
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