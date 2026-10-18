✅ Развитие дорог в Крыму снизило логистические издержки на 15% Директор Института экономики транспорта и транспортной политики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Татьяна Кулакова подчеркнула, что строительство дорог влияет не только на удобство поездок, но и на экономику региона.