В Steam навсегда бесплатным стал шутер на выживание с положительными отзывами, апгрейдом оружия и зомбиВ Steam на бесплатную модель распространения перешел шутер от первого лица с элементами выживания под названием Z Arena.
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