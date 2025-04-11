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Петербургский дневник

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Видео: россияне получили первое поздравление с Днем космонавтики с орбиты

Видео: россияне получили первое поздравление с Днем космонавтики с орбиты

Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков обратились к гражданам после полуночи Космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков в видеообращении с орбиты поздравили жителей России с Днем космонавтики.

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