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МИД: Россия до 2023 года сохранит безвизовый режим для украинцев

МИД: Россия до 2023 года сохранит безвизовый режим для украинцев

Москва прорабатывает ответные меры на введение Киевом визового режима. Однако украинцы до января 2023 года смогут въезжать на российскую территорию без дополнительных документов, заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

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