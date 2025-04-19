Военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил о большой проблеме добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции.
"Можете представить, что после СВО начнётся": Чиновники устроили страшное "шапито". Добровольцы оказались в ловушке
Комментарии
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Виктор
Гнать из власти таких чиновников, которые тысячами раздают паспорта безграмотным мигрантам, а настоящим героям не дают гражданство. А ещё лучше отдать под суд или отправить на СВО, чтоб другим неповадно было.
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15 час.
ШКИПЕР
Президент говорит о обязательной помощи участникам СВО, чинуши на местах строят из себя царьков. Пора больно ударить этих чинуш по рукам и кошельку.
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15 час.
Александр Т
Упырям во власти такой Путин не указка. Оно знает что им за все их грехи ничего не будет. И за рубеж с наворованным и нажитым "непосильным трудом" оно может свалить в любой момент. Тем более что и наворованное основная недвижимость и семьи уже давно за рубежом. Пока не начнёт Путин спрашивать за хреновую работу и наказывать за саботаж толку не будет. Такое впечатление что Путин отдаёт приказы для видимости что бы в новостях показали дескать я работаю и радею за государство. Такое впечатление что теми бумагами на которых все эти указы приказы напечатаны элитка свои жо.пы вытирает радостно похрюкивая.
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11 час.
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