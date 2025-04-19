"Можете представить, что после СВО начнётся": Чиновники устроили страшное "шапито". Добровольцы оказались в ловушке

Александр Т

Упырям во власти такой Путин не указка. Оно знает что им за все их грехи ничего не будет. И за рубеж с наворованным и нажитым "непосильным трудом" оно может свалить в любой момент. Тем более что и наворованное основная недвижимость и семьи уже давно за рубежом. Пока не начнёт Путин спрашивать за хреновую работу и наказывать за саботаж толку не будет. Такое впечатление что Путин отдаёт приказы для видимости что бы в новостях показали дескать я работаю и радею за государство. Такое впечатление что теми бумагами на которых все эти указы приказы напечатаны элитка свои жо.пы вытирает радостно похрюкивая.