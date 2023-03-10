Daily Moscow

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Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по «Северным потокам»

Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по «Северным потокам»

Как сообщил в интервью YouTube-каналу The Dive 1-й заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, Россия в ближайшее время распространит в Совбезе ООН переписку с Германией, Данией и Швецией по расследованию диверсии на «Северных потоках».

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