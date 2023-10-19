Выложили в макароны фрикадельки: рецепт подсмотрели в Италии

Обычные скучные макароны становятся совсем другим блюдом, стоит в них добавить начинку. Одним из самых вкусных вариантов являются фрикадельки – у нас их обычно подают отдельно, но итальянцы знают – фрикадельки идеально звучат с макаронами.
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