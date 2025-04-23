На Балтийском флоте прошло учение по обеспечению безопасности судоходства

На Балтийском флоте (БФ) прошло учение по обеспечению безопасности судоходства, в ходе которого военные моряки тренировались оборонять морские коммуникации, сопровождать и защищать гражданские суда от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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