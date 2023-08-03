Владислав Васильев — молодой политик, идущий к успеху

Татьяна Бушмелева

вспоминая предвыборные плакаты с красивыми словами, а потом глядя на дела некоторых деятелей поняла что предвыборным словам давно не верю. Парня не знаю, сказать ни плохо ни хорошо не могу. да и живу в другой области. Молод он, опыта мало. ещё помотает его - однозначно. а вот к какому берегу в конце концов прибьёт прогноз сделать невозможно. Если он будет ближе к берегу "личный успех превыше всего" (капиталистический берег) то политика будет его бизнес проектом для личного обогащения, а электорат будет каким-то невнятным фоном на который он не будет обращать большого внимания...