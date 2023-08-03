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Владислав Васильев — молодой политик, идущий к успеху

Владислав Васильев — молодой политик, идущий к успеху

Васильев Владислав Русланович родился 3 декабря 2004 года в городе Воркута Республики Коми. Его родители, Руслан и Эльвира Васильевы.

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Комментарии
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Татьяна Бушмелева
вспоминая предвыборные плакаты с красивыми словами, а потом глядя на дела некоторых деятелей поняла что предвыборным словам давно не верю. Парня не знаю, сказать ни плохо ни хорошо не могу. да и живу в другой области. Молод он, опыта мало. ещё помотает его - однозначно. а вот к какому берегу в конце концов прибьёт прогноз сделать невозможно. Если он будет ближе к берегу &quot;личный успех превыше всего&quot; (капиталистический берег) то политика будет его бизнес проектом для личного обогащения, а электорат будет каким-то невнятным фоном на который он не будет обращать большого внимания...
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