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Индийские астрономы раскрыли тайны рентгеновской двойной системы на расстоянии 16 300 световых лет

Индийские астрономы раскрыли тайны рентгеновской двойной системы на расстоянии 16 300 световых лет

Учёные из Индии провели уникальное исследование рентгеновской двойной системы GX 9+1. Эта система, находящаяся на расстоянии около 16 300 световых лет от Земли, представляет собой маломассивную рентгеновскую двойную систему с нейтронной звездой.

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