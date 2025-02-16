Индийские астрономы раскрыли тайны рентгеновской двойной системы на расстоянии 16 300 световых лет

Учёные из Индии провели уникальное исследование рентгеновской двойной системы GX 9+1. Эта система, находящаяся на расстоянии около 16 300 световых лет от Земли, представляет собой маломассивную рентгеновскую двойную систему с нейтронной звездой.
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