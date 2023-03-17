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Командование Воздушных сил Украины назвало МиГ-29 устаревшим и неэффективным

Командование Воздушных сил Украины назвало МиГ-29 устаревшим и неэффективным

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что истребители МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Киеву, являются устаревшими и неэффективными в борьбе против крылатых ракет и дронов.

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