Командование Воздушных сил Украины назвало МиГ-29 устаревшим и неэффективным

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что истребители МиГ-29, которые Польша и Словакия намерены передать Киеву, являются устаревшими и неэффективными в борьбе против крылатых ракет и дронов.