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Владимирские новости

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В Александровском районе в ДТП с 35 пострадавшими попал автобус с паломниками

В Александровском районе в ДТП с 35 пострадавшими попал автобус с паломниками

Во Владимирской области в ДТП с 35 пострадавшими попал автобус с паломниками. Госпитализированы 10 человек: одна женщина в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные девять – в травмотделении, их состояние оценивается как средней тяжести.

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