В Александровском районе в ДТП с 35 пострадавшими попал автобус с паломниками

Во Владимирской области в ДТП с 35 пострадавшими попал автобус с паломниками. Госпитализированы 10 человек: одна женщина в реанимации в тяжёлом состоянии, остальные девять – в травмотделении, их состояние оценивается как средней тяжести.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)