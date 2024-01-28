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Будет вкусно

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Из рыбы делаю... мурманское сало: Пахнет, как аппетитное солёное сальце, но ещё вкуснее и полезнее

Из рыбы делаю... мурманское сало: Пахнет, как аппетитное солёное сальце, но ещё вкуснее и полезнее

Недавно у меня приключилась смешная история, к нам в гости собиралась приехать подруга из Мурманска, и я попросила её привезти с собой местный специалитет, о котором много раз читала в интернете у популярных блогеров.

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Комментарии
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людмила бер
Пахнет сильно.... поэтому и не готовим...
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14 час.
Vera Kocheleva
Потому что вы ее на севере не ели..там и треска жирная.Вы такой не пробовали!
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6 час.
Vera Kocheleva
Шикарная рыбка!!!
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6 час.

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