Песков: Киев винит Москву даже за плохую погоду на фоне кибератак на украинские сайты

Украина видит вину России даже в плохой погоде. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналисту американского телеканала CNN на вопрос о «причастности» Москвы к кибератакам на сайты украинских госорганов.
Украина видит вину России даже в плохой погоде. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая журналисту американского телеканала CNN на вопрос о «причастности» Москвы к кибератакам на сайты украинских госорганов.
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