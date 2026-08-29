Нидерланды не будут проводить уголовное расследование смерти Младича

Власти Нидерландов не станут проводить уголовное расследование смерти боснийско-сербского генерала Ратко Младича, суд организует внутреннюю проверку обстоятельств произошедшего.
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У них же "демократия"... ЗАЧЕМ им проводить расследование?