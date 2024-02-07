Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

842 подписчика

Во Владивостоке прошёл траурный митинг, посвящённый 43-ой годовщине гибели офицеров-тихоокеанцев в авиакатастрофе под Ленинградом

Во Владивостоке прошёл траурный митинг, посвящённый 43-ой годовщине гибели офицеров-тихоокеанцев в авиакатастрофе под Ленинградом

В память о погибших под звуки военного оркестра прозвучал траурный салют почётного караула, к памятнику были возложены венок и цветы, после чего участники митинга прошли строем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх