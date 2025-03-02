По мнению военного корреспондента Александра Коца, действия президента Украины Владимира Зеленского во время визита в Белый дом стали формальным оформлением «антитрамповской коалиции войны», вероятным куратором которой выступает Лондон.
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