Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на Сочи

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ на гражданские объекты в Сочи.
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